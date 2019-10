Vielschichtiger Horror: Ein Vater und seine Tochter befinden sich im "Train to Busan", als die Passagiere von Zombies angegriffen werden, Arte, 22.45 Uhr.

Foto: Next Entertainment World / Red Peter Films

19.40 REPORTAGE

Re: Jean-Claude Juncker Unterwegs mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission in seinem letzten halben Jahr im Amt. Ein Blick hinter sonst verschlossene Türen. Bis 20.15, Arte

20.15 ANIMATIONSFILM

Loving Vincent (GB/PL/USA 2017, Dorota Kobiela, Hugh Welchman) Der Tod von Vincent van Gogh als rätselhafter Kriminalfall, erzählt in einem auf Ölmalerei basierenden Animationsfilm. Bis 21.45, Arte

Original-Trailer zu "Loving Vincent". Madman Films

20.15 HORRORKOMÖDIE

Gremlins – Kleine Monster (USA 1984, Joe Dante) Nie dem Sonnenlicht aussetzen, nicht nass werden lassen und ja nicht nach Mitternacht fressen lassen. Seit Joe Dantes ungemein bissiger Horrorsatire Gremlins ist klar, wie ein Knuddel-Gizmo zu halten ist. Die gelungene Fortsetzung Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster gibt's im Anschluss um 22.25 zu sehen. Bis 22.25, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Boris Johnson – König Chaos Ein Porträt des kontroversiellen britischen Premiers, der sich den Brexit auf seine Fahnen geheftet hat. Wie Großbritannien nach dem Brexit-Referendum immer mehr in eine politische Krise schlitterte, zeichnet das Weltjournal+ anschließend um 23.05 nach. Bis 23.05, ORF 2

22.45 THRILLER

Train to Busan (Busan-haeng, KOR 2016, Yeon Sang-ho) Mit einem Hochgeschwindigkeitszug macht sich ein Vater auf den Weg von Seoul nach Busan, um das Familienleben wieder in Ordnung zu bringen. Mit an Bord: Zombies, die ihre Umgebung mit einem bösartigen Virus infizieren. Yeon Sang-hos rasanter, höchst unterhaltsamer Thriller kann auch als sozialer Kommentar (nicht nur) auf das heute Südkorea verstanden werden. Bis 0.35, Arte

Trailer zu "Train to Busan". Moviepilot Trailer

23.10 ACTIONTHRILLER

Bullitt (USA 1968, Peter Yates) Nicht nur die berühmte zehnminütige Verfolgungsjagd durch die Straßen von San Francisco macht Peter Yates' Bullitt mit Steve McQueen als coolem Cop zu einem Film zum Immerwiedersehen. Die großartige Filmmusik stammt von Lalo Schifrin. Bis 1.10, Servus TV

23.50 PORTRÄT

Die Queen (The Queen, GB/USA/F/I 2006, Stephen Frears) Das britische Königshaus 1997, zur Zeit des tödlichen Unfalls von Lady Di: Queen Elizabeth II will die Trauer, anders als Premierminister Tony Blair, auf den Familienkreis beschränken und das Begräbnis nicht zur Staatsaffäre werden lassen. Regisseur Stephen Frears schnitt seinen Film ganz auf Hauptdarstellerin Helen Mirren, Meisterin kleiner Gesten, zu. Bis 1.25, ORF 2

0.45 TALK

Only Lovers Left Alive (D/GB/F/GR 2013, Jim Jarmusch) Tilda Swinton und Tom Hiddleston als kunstsinnige Vampire. Jim Jarmusch nimmt ein wohlbekanntes Genre als Ausgangspunkt für eine melancholische Meditation zwischen Leben und Tod. Bis 2.35, BR

Trailer zu "Only Lovers Left Alive". Moviepilot Trailer