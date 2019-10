Wurde 2018 mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet, jetzt verlässt Heidi Lackner den "Schauplatz" und den ORF: Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Heidi Lacker, Sendungsverantwortliche der ORF-Reportagereiche "Am Schauplatz", verlässt den ORF Mitte Jänner und wird freischaffende Künstlerin, berichtet der "Horizont". Sie ist seit 2000 für den ORF tätig, zuvor schrieb sie für die "Oberösterreichischen Nachrichten", den "Falter", "Format". Lackner studierte an der Akademie der Bildenden Künste in der Meisterklasse von Professor Hans Scheirl.

Ihre letzte "Schauplatz"-Sendung strahlt der ORF am 15. Jänner 2020 aus, wer beim "Schauplatz" nachfolgt, ist noch nicht bekannt. (red, 29.10.2019)