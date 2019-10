Der SKN und Trainer Alexander Schmidt stehen im Viertelfinale. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

St. Pölten – Fußball-Bundesliga-Schlusslicht SKN St. Pölten ist als erstes Team ins Viertelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Die Niederösterreicher behielten am Dienstag in der eigenen NV Arena gegen Zweitligist SV Ried verdient mit 1:0 die Oberhand. Der nordkoreanische Teamstürmer Pak Kwang-ryong erlöste sein Team erst in der 84. Minute mit einem sehenswerten Flugkopfball.

Für die zuvor vier Spiele sieglose Elf von Trainer Alexander Schmidt schloss sich damit ein Kreis. Ihren zuvor letzten Pflichtspielsieg hatte sie auch im Cup – beim 2:1 gegen Mattersburg in der 2. Runde am 24. September – gefeiert. Im Gegensatz zum Heim-0:4 in der Liga gegen Sturm Graz am Samstag waren es diesmal die St. Pöltner, die klar den Ton angaben.

SKN mit Chancenplus

Die in der Liga zuletzt fünfmal siegreichen Rieder bekamen immer wieder Probleme. Bei Schüssen von Dominik Hofbauer (6.) klärte Rieds Constantin Reiner zweimal in höchster Not für seinen Tormann Johannes Kreidl. Kopfbälle von Pak (15., 37.) und Ahmet Muhamedbegovic (21.) verfehlten das Tor. Die fehlende Effizienz der Hausherren hätte sich beinahe gerächt. Die passiven Innviertler kamen quasi aus dem Nichts zu Chancen. Nach einem Meisl-Schnitzer ging ein Heber von Ivan Kovacec (24.) am langen Eck vorbei. Zudem landete der Ball bei einer Hofbauer-Rettungstat (25.) beinahe im eigenen Tor.

Nach Wiederbeginn gab es ein ähnliches Bild. Die Niederösterreicher drückten auf den Führungstreffer, ließen aber vorerst jegliche Kaltschnäuzigkeit vermissen. Ein Balic-Freistoß (50.) war für Kreidl leicht Beute, dafür hätte der Ried-Schlussmann beinahe einen Luxbacher-Schuss (56.) ins eigene Tor abgewehrt. In Minute 65 folgte dann der Höhepunkt von St. Pöltens Ineffizienz, Pak schob das Leder nach Balic-Hereingabe am leeren Tor vorbei. Zudem traf Daniel Luxbacher (75.) bei einem Getümmel aus einem Meter das Tor nicht. Dank Pak durften die Heimischen aber doch noch jubeln, der Stürmer traf nach Muhamedbegovic-Idealflanke sehenswert. (APA, 29.10.2019)

Ergebnisse des Fußball-ÖFB-Cup-Achtelfinales vom Dienstag:

SKN St. Pölten – SV Ried 1:0 (0:0). Tor: Pak (84.)

19:00 Uhr

Union Raiffeisen Gurten Fußball – SC Austria Lustenau

FC Gleisdorf 09 – WSG Swarovski Tirol

St. Anna am Aigen – SKU Ertl Glas Amstetten

20:30 Uhr

KSV 1919 – SK Puntigamer Sturm Graz (live auf ORF Sport +)

Mittwoch:

18:00 Uhr

Maria ASK Ebreichsdorf – FC Red Bull Salzburg (live auf ORF 1)

19:00 Uhr

FC Wacker Innsbruck – RZ Pellets WAC

20:30 Uhr

LASK – Cashpoint SCR Altach (live auf ORF 1)