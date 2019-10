Die wichtigsten ausländischen Akteure in Syrien an einem Tisch in Genf: Der iranische Außenminister Javad Zarif, sein russischer Kollege Sergej Lawrow und der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Genf/Tall Abyad/Akçakale – Nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg in Syrien mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen setzen sich Regierung und Opposition nun erstmals an einen Verhandlungstisch. Gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit Unterstützung der Vereinten Nationen wollen beide Seiten ab Mittwoch in Genf eine neue Verfassung ausarbeiten.

Der Verfassungsausschuss startet mit je 50 Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft. Ziel ist ein Referendum über die Verfassung, gefolgt von freien Wahlen unter UN-Aufsicht. Die Erfolgserwartungen sind aber gering. Alle bisherigen Syrien-Gespräche über ein Ende der Gewalt sind ohne Ergebnis geblieben. Die syrischen Regierungstruppen haben zudem in den vergangenen Monaten militärische Erfolge erzielt und die wichtigsten Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Beobachter bezweifeln deshalb, dass die Regierung zu politischen Kompromissen bereit ist.

34.000 Kurden samt Waffen abgezogen

In Syrien selbst sind nach russischen Angaben insgesamt 34.000 Menschen aus der Pufferzone im Norden des Landes abgezogen. Zudem hätten die bewaffneten Kurden 3.000 Waffen sowie Militärtechnik aus der 30-Kilometer-Zone mitgenommen, sagte der russische Generalmajor Juri Borenkow am Dienstagabend einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums zufolge.

Die syrischen Truppen hätten nach dem Abzug der Kurdenmiliz YPG an der Grenze zur Türkei inzwischen außerdem mehr als 80 Kontrollpunkte eingerichtet. Davon seien 60 nahe der Stadt Qamischli und 24 nahe der Stadt Kobanê, sagte Borenkow.

In einer 10-Kilometer-Zone seien zudem Patrouillen der russischen Militärpolizei unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen, sagte der Offizier. Die vor einer Woche von der Türkei und Russland in Sotschi am Schwarzen Meer getroffenen Vereinbarungen für den Norden Syriens würden in vollem Umfang umgesetzt. Die Abstimmung zwischen dem türkischen und dem russischen Militär laufe reibungslos, hieß es.

Türkei will Abzug überprüfen

Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte zuvor mitgeteilt, dass die Kurden ihren Abzug noch vor Ablauf einer Frist vollzogen hätten. Auch das Außenministerium in Moskau äußerte sich zufrieden mit der Umsetzung der Beschlüsse von Sotschi. Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan sagte, Russland habe ihn über den Abzug der "Terrorgruppen" in Kenntnis gesetzt. Erdoğan hat gedroht, die Offensive wieder aufzunehmen, sollten sich die YPG nicht vollständig zurückziehen.

Die Türkei will den YPG-Abzug durch Kontrollen mit Russland überprüfen. "Wir werden durch gemeinsame Patrouillen feststellen, ob sich die Terroristen tatsächlich zurückgezogen haben oder nicht", teilte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten, Fahrettin Altun, am Dienstag auf Twitter mit. (APA, dpa, 30.10.2019)