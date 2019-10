Die neue Serie werde "House of the Dragon" heißen und 300 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen

Szene aus der der ersten Staffel von "Game of Thrones", das Prequel "House of the Dragon" ist 300 Jahre zuvor angesiedelt. Foto: hbo, ap

Los Angeles – Der US-Kabelsender HBO hat ein Prequel zur Fantasy-Erfolgsserie "Game of Thrones" in Auftrag gegeben. Die neue Serie werde "House of the Dragon" heißen und 300 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen, teilte der HBO-Mutterkonzern WarnerMedia am Dienstag mit. Sie basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" des Schriftstellers und "Game of Thrones"-Erfinders George R. R. Martin.

"Game of Thrones" war im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Die aufwendig produzierte Fantasie-Saga gilt als eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte und räumte insgesamt 59 Emmys ab. Wann "House of the Dragon" zu sehen sein wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. (APA, 30.10.2019)