In dieser Galerie: 2 Bilder Hat sich bislang geweigert, seinen Posten abzugeben: der irakische Premier Mahdi. Foto: REUTERS/Khalid al-Mousily Vor allem in der Hauptstadt Bagdad ebben die Proteste nicht ab. Foto: AP Photo/Khalid Mohammed

Bagdad – Unter dem Druck der Demonstranten ist am Mittwoch im Irak das Parlament zusammengekommen, um über die Regierung von Premier Adel Abdel Mahdi zu verhandeln. Einigen Abgeordneten zufolge könnte die Sitzung zu einem Misstrauensvotum führen.

Zuvor hatten sich Mahdis wichtigste Unterstützer für dessen Rückzug ausgesprochen. Der schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr, dessen Wahlbündnis die größte Gruppe im Parlament stellt, sprach sich am Dienstag für vorgezogene Wahlen aus. Dessen größter Rivale, Ex-Verkehrsminister Hadi Al-Amiri, sprach sich schließlich in einer Presseaussendung ebenfalls für Mahdis Abtritt aus.

Sadr hatte Amiri dazu aufgerufen, einem Regierungswechsel zuzustimmen, wenn er nicht riskieren wolle, dass "der Irak in Syrien oder den Jemen verwandelt" werde. Amiri sagte in der Nacht auf Mittwoch zu, mit Sadr "zusammenzuarbeiten". Das Parlament hatte den Ministerpräsidenten am Dienstag anschließend aufgefordert, sich umgehend einer Befragung zu stellen.

Eskalierende Demonstrationen

Seit Anfang Oktober gehen die Menschen auf die Straße. Ihr Zorn richtete sich zunächst gegen die Regierung und die politische Elite, der sie Korruption vorwerfen. Antrieb lieferten zudem die schlechte Wirtschaftslage, die hohe Arbeitslosigkeit, das schlechte Bildungssystem und zuletzt auch der Zorn auf die religiösen Elite. Schließlich eskalierten die Proteste, Sicherheitskräfte setzten Berichten zufolge scharfe Munition ein.

Insgesamt sind seither mindestens 17 Menschen gestorben, 865 wurden verletzt. Einen Rücktritt hatte Mahdi bisher abgelehnt, das würde nur Chaos bringen. Er hatte sein Amt vor gut einem Jahr als Kompromisspremier angetreten, nachdem sich die Wahlsieger Sadr und Amiri nicht auf die Bildung einer Regierung einigen konnten. In Syrien und dem Jemen waren die Proteste gegen die Regierung in einen Bürgerkrieg umgeschlagen. (red, 30.10.2019)