Lokale Masche

Lisa Mladek und Antonia Maedel haben das Stricklabel Rudolf 2014 gegründet. Produziert wird in Wien und in einem Umkreis von 150 Kilometern. Neuerdings gibt es auch eine Home-Kollektion. Am 9. 11. öffnet der erste Rudolf-Shop in der Kirchengasse 24 in Wien.

www.rudolfvienna.com