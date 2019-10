Kanye West ist offenbar Fan von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Hat US-Rapper Kanye West bei seinem neuen Album auf ein Sample von Zelda: Ocarina of Time zurückgegriffen? Konkret hören Nutzer die Melodie vom Gerudo-Valley-Theme bei seinem Song "Selah". Twitter-Nutzer Louie Zong hat die beiden Werke übereinandergelegt und tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit zu vernehmen.

User sind sich sicher, dass Kanye kopiert hat

Auf den Tweet zur Gegenüberstellung der beiden Melodien haben sich bereits tausende User gemeldet, die der Meinung sind, dass Kanye West sich bei dem Song von The Ocarina of Time bedient hat. Ein besseres Spiel hätte sich der selbsternannte "beste Musiker der Welt" aber nicht aussuchen können, gilt doch The Legend of Zelda: Ocarina of Time als eines der besten Games aller Zeiten. (red, 30.10.2019)