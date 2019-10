Die Schönbrunner Elefanten werden sich freuen: Der mutmaßlich neue Zoodirektor gründete eine Elefantenschule in Hamburg. Foto: Standard / Christian Fischer

Wien – Der nach eigenen Angaben älteste Zoo der Welt bekommt einen neuen Direktor. Laut Berichten der "Kronen"-Zeitung soll der deutsche Stephan Hering-Hagenbeck den Chefposten des Tiergartens Schönbrunn von Dagmar Schratter übernehmen. Offiziell wird die Nachfolge aber erst bekanntgegeben.

Hering-Hagenbeck ist seit dem Jahr 2004 Geschäftsführer des Tierparks Hagenbeck in Hamburg und wurde 2007 in den Vorstand des Verbands Deutschsprachiger Zoodirektoren gewählt. Außerdem gründete er 2003 die First European Elephant Management School in Hamburg. Auch ist er als Sachverständiger für verschiedene Tierarten an mehreren deutschen Gerichten anerkannt. Hering-Hagenbeck selbst stammt aus der berühmten Zirkusdynastie von Carl Hagenbeck.

Keine Empfehlungen

Die jetzige Direktorin Dagmar Schratter will keine Ratschläge an ihren Nachfolger geben: "Ein bisschen frischer Wind würde dem Tiergarten gar nicht schlecht tun", befand sie lediglich. Das Wichtigste sei, Vertrauen zu seinem Team aufzubauen.

Schratter zieht sich mit Jahresende aus dem Tiergarten Schönbrunn zurück. 2007 übernahm die damalige Vize-Chefin die Führung des Wiener Zoos von Helmut Pechlaner. Im Vorjahr wurde der Tiergarten Schönbrunn zum fünften Mal zum besten Zoo Europas gewählt.

In ihrer Zeit an der Spitze konnte Schratter immer wieder neue Attraktionen präsentieren, sei es das renovierte Giraffenhaus oder das revitalisierte Affenhaus. Diesen Sommer durfte sich die Chefin über die Geburt des Elefantenbabys Kibali freuen. Was die Finanzen betrifft, zeigte sie sich beim Geburtstagsinterview im Frühling ebenfalls zufrieden: Das Haus stehe "auf wirtschaftlich stabilen Beinen". (red, APA, 30.10.2019)