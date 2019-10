Ab Freitag gilt in Österreichs Lokalen ein generelles Rauchverbot. Was das bringt und wieso Gastronomen dagegen ankämpfen

Am Freitag tritt in österreichischen Gastronomiebetrieben das langdiskutierte und immer wieder aufgeschobene generelle Rauchverbot in Kraft. Was für ein solches Verbot spricht, was bei Verstößen geschieht und warum Gastronomen weiter dagegen ankämpfen, erklärt Chronikredakteurin Vanessa Gaigg. (red, 30.10.2019)



Künftig darf in Österreichs Lokalen nicht mehr geraucht werden. Wie denken Sie darüber? Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP