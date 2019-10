Die Bilderbuch-Grafik von Little Nightmares lässt den Eindruck entstehen, dass das Jump 'n' Run eh nicht so schlimm ist. Das Spiel lehrt einen allerdings mit der schaurigen Kulisse das Fürchten und schafft es, eine beklemmende Atmosphäre zu erzeugen, die man nicht so schnell vergisst. Wer Limbo mag, wird Little Nightmares lieben.