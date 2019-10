Nach 117.000 in der Vorwoche

Kandidatin Baraa holt sich ihr Foto und ist weiter nach dem Auftritt der Nichtschwimmerin auf dem Jetfoil auf dem Meer. Foto: Screenshot Puls 4

Die Quoten von "Austria's Next Topmodel" auf Puls 4 sind beim Halbfinale am Dienstag merklich eingeknickt: 66.000 Menschen sahen Valentina aus der neunten Staffel des Modelcastings ausscheiden – auch wenn sie laut Jury "läuft wie eine Göttin". Vor einer Woche hatte die Show noch 117.0000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei Puls 4 verweist man auf wesentliche zeitversetzte Nutzung in den sieben Tagen nach der Ausstrahlung, die noch zum Teletestwert gezählt werden, aber in den aktuellen Daten über Dienstagabend naturgemäß noch nicht enthalten sind. Auch die Herbstferien könnten auf die Quote gedrückt haben.

Nach vier Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum, in der Werbezielgruppe bis 49 Jahre und beim jungen Publikum bis 29 weist der Teletest der aktuellen Folge zwei Prozent Marktanteil aus.

"Austria's Next Topmodel" kehrte nach einem Gastspiel auf ATV (nach der Übernahme durch ProSiebenSat1Puls4 2017) wieder auf Puls 4 zurück. (red, 30.10.2019)