Ralph Hasenhüttl muss etwas verdauen. Foto: REUTERS/Andrew Yates

Southampton – Nach der 0:9-Rekordheimniederlage seines Clubs Southampton am vergangenen Freitag gegen Leicester City in der englischen Premier League muss Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl die größte Herausforderung seines Lebens bewältigen. "Hart ist das falsche Wort", meinte der Steirer am Dienstagabend nach dem 1:3 in der vierten Runde des Liga-Pokals bei Meister Manchester City zur aktuellen Situation.

"Es war eine Herausforderung für mich, die richtigen Worte und ... die richtigen Antworten zu finden. Ich war noch nie mit einer solchen Situation in meinem Leben oder in meiner Karriere als Trainer konfrontiert. Sie ist noch immer da, und man kann sie nicht vergessen. Damit müssen wir jetzt fertig werden. Wenn jemand nicht genug tut, dann sollte er in den Spiegel schauen und an dieses Spiel denken", betonte Hasenhüttl in einem BBC-Interview, dass nun die richtige Einstellung gefragt sei.

Klärende Gespräche

Weiters sagte der 52-jährige ÖFB-Ex-Internationale, dass er mit seinem Team klärende Gespräche geführt habe. Hauptziel im Liga-Pokal-Spiel in Manchester sei es gewesen, nicht gleich das nächste Debakel zu kassieren. Vor allem mit Blick auf das nächste Meisterschaftsmatch am kommenden Samstag (16.00 MEZ), in dem seine Mannschaft erneut bei den "Citizens" zu Gast ist.

"Wir versuchen, uns für Freitag zu entschuldigen, weil wir jetzt mit dieser Marke leben müssen. Ich denke aber, dass der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist, eine große Chance für uns sein kann", merkte Hasenhüttl an, dass seinen Spielern noch genug Zeit bleibe, um sich zu rehabilitieren. "Wenn es am Saisonende geschehen wäre und wir im Abstiegskampf stecken würden, wäre das schrecklich gewesen. Im Moment kann es uns aber helfen, die Dinge klarer zu sehen. Das bedeutet, dass ich die Spieler sehen kann, denen ich vertrauen kann." (APA/Reuters, 30.10.2019)