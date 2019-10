Erstmals ist der Traummann gay – und sind es 20 Männer, die in der "Männervilla" auf Kreta um den 28-jährigen Vertriebler Nicolas buhlen

"Prince Chariming" Nicolas Puschmann ist auf der Suche nach dem Richtigen. Foto: TV Now, RTL

Sie haben wohl gedacht, es wäre vorbei? Natürlich nicht. Der ewige Kreislauf aus peinlicher Vorfreude und tiefer Fremdscham dreht sich weiter. Nach dem "Bachelor" ist vor der "Bachelorette" ist vor dem "Bachelor" ist ...

Moment! Mit "Prince Charming" gibt es ab jetzt ein neues Verpaarungsformat, das den Trash-TV-Fan in acht Folgen durch die sonst traditionell schundärmere Vorweihnachtszeit begleitet. Konzeptionelle Änderungen zu hinlänglich ausgereizten Kuppelformaten darf man bei "Prince Charming" nicht erwarten, auch hier geht es natürlich um nichts anderes als die "Suche nach der wahren Liebe, dem Mann fürs Leben", wie der Off-Sprecher gewissenhaft das produktionseigene Synonymwörterbuch abliest.

Und dennoch wird die darwinistische Grundidee der "Bachelor"-Plots auf den Kopf gestellt: Erstmals ist der Traummann gay – und sind es 20 Männer, die in der "Männervilla" auf Kreta um den 28-jährigen Vertriebler Nicolas buhlen. Der fidel zusammengewürfelte Boyhaufen ist also nicht auf den EINEN von RTL zum Traummann Erkorenen angewiesen. Sondern kann auch untereinander auf die Suche nach dem perfekten Insta-Couple gehen. Das zerstört zwar einerseits den (zugegeben simplen) Spannungsbogen traditioneller Kuppelformate (Wer bekommt am Ende den "Bachelor"?), bietet aber viel Platz für Flirt- und Ränkespiele.

Allzu große Quotenchancen räumt RTL dem queeren Kuppelformat dann aber doch nicht ein: Es läuft nicht im Free TV, sondern ausschließlich beim Streamingdienst TV Now. (Nana Siebert, 30.10.2019)