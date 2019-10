Max Hauke zufolge war es seine eigene Entscheidung zu dopen. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Der ehemalige Skilangläufer Max Hauke ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der 27-Jährige hatte sich vor dem Schöffensenat teilweise schuldig bekannt. Er gab zu, sowohl Wachstumshormone genommen als auch Blutdoping betrieben zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hauke erklärte im Prozess, dass ihm im April 2016 zum ersten Mal Blut abgenommen wurde. Das Doping sei seine Idee gewesen: "Ich habe entschieden, dass ich dope. Diese Entscheidung traf ich alleine, es war meine Idee." Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass Doping verboten ist.

"Ich wusste, ich habe Talent, und ich glaubte, was mir auf die Spitze fehlt, ist Doping", so Hauke. Sein Ziel sei gewesen, sein Können bei der nordischen Ski-WM in Seefeld zeigen zu können. "Seefeld war ein Traum." Ihm tue leid, was er getan habe. Er plane kein Comeback, habe seine Karriere offiziell beendet.

Kontakt von Dürr

Hauke bekräftigte vor Gericht erneut, dass er den Kontakt zu dem deutschen Sportmediziner Mark S. von Johannes Dürr erhalten habe: "Die Nummer habe ich von Herrn Dürr bekommen." Er habe Mark S. pro Saison 10.000 Euro für die Dopingbehandlung bezahlt. Das Geld sei in bar bei verschiedenen Treffen übergeben worden. Sein Codename auf den Blutbeuteln war "Moritz", gab Hauke an.

Hauke war den Behörden im Zuge der Operation Aderlass bei der nordischen Ski-WM in Seefeld ins Netz gegangen. Er wurde auf frischer Tat bei der Rückführung von Blut ertappt. In Seefeld dopte er laut eigenen Angaben alleine. (APA, red, 30.10.2019)