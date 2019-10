Inspiriert vom Physikunterricht geht der zehnjährige Victor Frankenstein in Tim Burtons "Frankenweenie" daran, seinen überfahrenen Hund Sparky wieder zum Leben zu erwecken. Bald stehen andere Kinder und ihre Tiere Schlange, ORF 1, 23.45 Uhr. Foto: ORF/Disney

19.40 REPORTAGE

Re: Das Drama um den Brexit Großbritanniens Premier Boris Johnson ist wild entschlossen, die EU möglichst rasch zu verlassen. Wie geht es den britischen Bürgern nach drei Jahren Unsicherheit? Bis 20.15, Arte

20.15 MICHAEL-JACKSON-DOKU

Leaving Neverland (USA/GB 2019, Dan Reed) Jahrelang soll der 2009 verstorbene Popstar Michael Jackson Kinder sexuell missbraucht haben. Die Enthüllungen von Wade Robson (36) und James Safechuck (40) stehen im Zentrum von Dan Reeds eindringlicher Doku. Bis 0.00, Puls 4

Original-Trailer zu "Leaving Neverland". HBO

20.15 HORRORFILM

Stephen Kings Es (It, USA 1990, Tommy Lee Wallace) Wer den Ursprüngen seiner Clownphobie auf den Grund gehen will: Der hier in einem ausgestrahlte TV-Zweiteiler um sechs auf mysteriöse Weise ums Leben gekommene Kinder gehört zu den besseren Verfilmungen der Romane von Horrormeister Stephen King. Bis 0.00, ATV 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Mord und Totschlag Machen wir es Tätern zu leicht? Es diskutieren Staatsanwältin Cornelia Koller, Gerichtsmediziner Fabio Monticelli, Strafverteidigerin Astrid Wagner, Krimiautor Thomas Raab und Maryon Vollrath, Mutter eines Mordopfers. Bis 23.25, Servus TV

22.25 BÜRGERKRIEGSEPOS

Unterwegs nach Cold Mountain (Cold Mountain, USA 2003, Anthony Minghella) Es beginnt mit der Explosion am Beginn einer Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges. Danach kämpft ein ungleiches Paar, das sich nur einmal geküsst hat, um seine Liebe: Pfarrerstochter Ada (Nicole Kidman) und Handwerker W. P. Inman (Jude Law), der sich vom Krieg nach Hause durchschlägt. Regisseur Anthony Minghella lässt Erinnerungen an Vom Winde verweht aufkommen. Bis 0.55, 3sat

Trailer zu "Unterwegs nach Cold Mountain". Film Trailer

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind die Zukunftsängste von Österreichs Autoindustrie und Leben ohne Zinsen, warum unser Geld so billig ist. Außerdem geht es um die 150-jährigen austro-japanischen Handelsbeziehungen. Bis 23.00, ORF 2

22.50 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam (Die Hard, USA 1988, John McTiernan) Bruce Willis in seiner Paraderolle: Wie alles für den ziemlich harten, ziemlich selbstironischen New Yorker Polizisten John McClane an einem Weihnachtsabend in Los Angeles begann. Noch vor dem Erstling von 1988 gibt's um 20.15 den dritten Film der Reihe, Stirb langsam: Jetzt erst recht mit Samuel L. Jackson als Sidekick auf dem Pflaster von New York, zu sehen. Bis 1.15, Vox

23.05 TALK

Stöckl Kabarettist Dirk Stermann, die Schauspielerin und Sängerin Ariana Schirasi-Fard, der Biologe und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal sowie der ehemalige Fußballprofi Marc Janko zu Gast im Talk bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.45 ANIMATIONSFILM

Frankenweenie (USA 2012, Tim Burton) Tim Burton lässt die Puppen tanzen: Der zehnjährige Bub Victor Frankenstein trauert um seine Hund Sparky, der von einem Auto überfahren wurde. Mithilfe des Blitzes geht er daran, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Bald wollen auch andere Kinder ihre Lieblingstiere zurückholen. Bis 1.05, ORF 1

Trailer zu "Frankenweenie". KinoCheck

0.00 HORRORKLASSIKER

Shining (GB/USA 1980, Stanley Kubrick) Stephen King mag mit Stanley Kubricks Verfilmung seines Romans unzufrieden gewesen sein. Das ändert nichts daran, dass der US-Regisseur mit Jack Nicholson in einer ikonischen Hauptrolle sein filmisches Universum einem Höhepunkt zuführte. Mit einem Horrorthriller, der bis heute nachwirkt. Bis 2.10, ATV 2