Treffen einander im nächtlichen Amsterdam: Josef Hader und Hannah Hoekstra in der melancholischen Komödie "Arthur & Claire", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF / Mona Film / Tivoli Film / Wolfgang Amslgruber

18.15 TEENIEKLASSIKER

Breakfast Club – Der Frühstücksclub (USA 1985, John Hughes) Fünf völlig unterschiedliche Highschoolschüler müssen nachsitzen und lernen einander dabei zögerlich kennen. Ein quintessenzieller Teenagerfilm mit dem "Brat Pack", in diesem Fall unter anderem Molly Ringwald und Emilio Extevez. Bis 20.15, ATV 2

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Auf dem falschen Dampfer (Temps de chien!, F 2019, Edouard Deluc) Es läuft nicht gut für den Pariser Aussichtsbootkapität Jean (Philippe Rebbot): Nachdem Frau, Job und Wohnung weg sind, kommt er zusammen mit einem erfolglosen Musiker in der Wohnung der verreisten Patentochter unter. Regisseur Edouard Deluc erzählt in seiner Tragikomödie vom Kampf gegen sozialen Abstieg. Bis 21.45, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Arthur & Claire (D/A/NL 2017, Miguel Alexandre) Josef Hader und Hannah Hoekstra als zwei Suizidwillige, deren Wege sich in Amsterdam kreuzen. Melancholische Komödie des deutsch-portugiesischen Regisseurs Miguel Alexandre, inszeniert als Doppel zweier grandioser Hauptdarsteller. Bis 21.45, ORF 1

Trailer zu "Arthur & Claire". KinoCheck

21.45 DOKUMENTATION

Jane Birkin – Muse, Sexsymbol, Ikone Mit Jet'aime ... moi non plus, ihrem Duett mit Serge Gainsbourg, wurde Jane Birkin berühmt. Nicht nur als Schauspielerin von renommierten französischen Filmemachern wie Agnès Varda, Bertrand Tavernier, Jacques Doillon oder Jacques Rivette trat sie aus dem Schatten ihres einstigen Lebensgefährten. Die Dokumentation wartet mit Interviews aus dem privaten wie beruflichen Umfeld auf. Bis 22.40, Arte

0.45 KRIMI

Columbo – Schach dem Mörder (Columbo – The Most Dangerous Match, USA 1973, Edward M. Abroms) Das legendäre Schachspiel zwischen Bobby Fischer und Boris Spasski war noch frisch in Gedächtnis, als eine Columbo-Folge über eine lebensgefährliche Schachpartie über den Bildschirm flimmerte. Als Schachmeister mit psychedelischen Vorlieben ist der große Laurence Harvey in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Bis 1.55, ORF 2

0.45 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma (USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 60er-Jahre wird Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert, Martin Luther King brach aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. Ava DuVernay bringt den Freiheitskampf als atmosphärisch dichtes Historiendrama näher. Bis 2.40, HR

Trailer zu "Selma". KinoCheck

1.15 SCIENCE-FICTION

District 9 (USA/NZ/CDN/SA 2009, Neill Blomkamp) Im eingezäunten District 9 sind jene Außerirdischen angesiedelt, die zwei Jahrzehnte zuvor halb verhungert mit ihrem Raumschiff in Johannesburg gestrandet sind. Neill Blomkamps vielschichtiger Science-Fiction-Film taugt längst nicht nur als Parabel auf die Apartheid in Südafrika. Bis 3.20, ProSieben