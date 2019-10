Der Kurznachrichtendienst Twitter hat angekündigt, jegliche politische Werbung auf seiner Plattform ab 22.November zu verbieten. Foto: AP / Jeff Chiu

San Francisco – Der Kurznachrichtendienst Twitter hat angekündigt in Zukunft jegliche politische Werbung von seiner Plattform zu verbannen. Ab 22. November soll keine entsprechende Werbung mehr geschalten werden können. "Wir haben uns entschieden politische Werbung auf Twitter weltweit zu stoppen. Wir glauben Reichweite für politische Botschaften sollte man sich verdienen, nicht kaufen.", sagte Jack Dorsey, CEO von Twitter am Mittwoch. Die endgültige Richtlinie würde am 15. November veröffentlicht, kündigte Dorsey in einem Tweet an.

In dem Tweet erklärte Dorsey außerdem die Beweggründe für die Entscheidung. Politische Botschaften würden Reichweite wenn Menschen einem Account folgen oder eine Botschaft online teilen. Wenn für diese Reichweite bezahlt wird, würde das den Menschen diese Entscheidung abnehmen, weil sie hoch optimierte, gezielte Werbung erhalten. Diese Entscheidung dürfe nicht durch Geld untergraben werden, schreibt Dorsey.

Anders als Facebook

Algorithmisches targetting, Fake News und sogenannte Deep Fakes, also durch künstliche Intelligenz gefälschte Fotos oder Videos, seien weitere Punkte die politische Werbung im Internet heikel machen würden, so Dorsey weiter. All diese Methoden würden im Moment immer häufiger angewendet. Es sei zwar noch nicht klar, was als politische Werbung gelten werde, aber Dorsey schreibt, dass auch Werbungen von Nicht-Politikern gestoppt werden sollen.

Twitters Entscheidung steht im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise von Facebook. In einer Rede an der Georgetown University im Oktober sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dass Facebook das Verbot von politischer Werbung in Betracht ziehe. Er sei jedoch der Ansicht, dass das Unternehmen nicht entscheiden sollte, welche werbung akzeptabel sei und welche nicht.

In seinem Tweet zur aktuellen Entscheidung spielte Dorsey auf Facebooks Vorgehensweise bezüglich politischer Werbung an. "Es ist nicht glaubwürdig zu sagen: Wir arbeiten zwar hart daran, die Leute daran zu hindern, unsere Systeme zu manipulieren um irreführende Information zu verbreiten, aaaber wenn uns jemand bezahlt um die Menschen dazu zu zwingen seine politische Werbung zu sehen, dann ... tja ... die dürfen sagen was sie wollen." (jop, 30.10.2019)