Jubel, Trubel, Heiterkeit in Madrid. Foto: APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Madrid – Real Madrid ist in der 11. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft zu einem problemlosen Heimsieg gekommen. Die Königlichen feierten ihren höchsten Saisonsieg in der Primera Division. Die Mannschaft von Zinedine Zidane schoss Leganes am Mittwoch mit 5:0 vom Platz und liegt wieder einen Punkt hinter Tabellenführer FC Barcelona, der am Dienstag Valladolid daheim 5:1 besiegt hatte.

Der junge Brasilianer Rodrygo und der Deutsche Toni Kroos sorgten für Real in den ersten acht Minuten für die rasche 2:0-Führung. Danach trafen auch noch Sergio Ramos, Karim Benzema und Luka Jovic. Für den von Frankfurt gekommenen Serben Jovic war es im zehnten Spiel für seinen neuen Klub der erste Treffer. (APA/sda, 30.10.2019)