Foto: Standard

Islamabad – Bei einem Zugsunglück im Südosten Pakistans sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Weitere mindestens 30 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, teilte der Polizeichef der Stadt Rahim Yar Khan mit. Zwölf davon schwebten in Lebensgefahr.

Ein von Passagieren mitgebrachter Gaskocher sei explodiert, als die Reisenden Frühstück zubereiteten, sagte der Eisenbahnminister Shaikh Rashid Ahmed. Mindestens drei Eisenbahnwaggons seien durch die Explosion in Brand geraten.

Daraufhin seien Menschen von dem schnell fahrenden Zug gesprungen, sagte der Minister weiter. Laut Einsatzkräften hätten einige den Sprung nicht überlebt. Weiters seien mindestens 38 Menschen in den Waggons verbrannt. Helfer befürchten noch mehr Tote, da noch Menschen in den Waggons gefangen seien. Mittlerweile hätten Feuerwehrleute den Brand löschen können. Der Zug war unterwegs von Karachi in die Stadt Lahore, als in der Stadt Rahim Yar Khan der Unfall geschah. (APA, 31.10.2019)