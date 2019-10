Besprochen werden auch jene Themen, bei denen es große Unterschiede zwischen den beiden Parteien gibt. Am Nachmittag soll es weitere Details geben

Am Donnerstag wird in größeren Teams zu jenen Themen verhandelt, bei denen die Unterschiede besonders groß sind. Foto: APA / AFP / JOE KLAMAR

Wien – ÖVP und Grüne kommen am Donnerstag zu einer weiteren Sondierungsrunde zusammen. Verhandelt wird in großen Teams von jeweils sechs Personen. Bereits am Dienstag wurden die Verhandlungen zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Obmann Werner Kogler vorbereitet.

Auf der Tagesordnung stehen laut Kogler jene Themen, bei denen die Unterschiede zwischen beiden Parteien besonders groß sind. Es gehe um die "groben Linien" und die Frage, wie mögliche Differenzen überbrückt werden könnten. Kurz zeigte sich zu Beginn des Verhandlungstags optimistisch: Alle hätten einen guten Eindruck, da es auf beiden Seiten den Willen gebe, "konstruktive Gespräche zu führen", erklärte er. Weitere Details sind für den Nachmittag angekündigt.

ÖVP und Grüne kommen am Donnerstag zu einer weiteren Sondierungsrunde zusammen. ORF

Drei weitere Verhandlungsrunden sind noch bis zum 8. November geplant. Dann will die ÖVP entscheiden, mit wem Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen. Die aktuellen Sondierungen dienen dazu, die Chancen für solche Koalitionsverhandlungen auszuloten. (red, 31.10.2019)