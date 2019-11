Der ehemalige Polizist John Fergusson (James Stewart) wird Opfer einer Intrige, Kim Novak spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle – Hitchcock-Klassiker "Vertigo – Aus dem Reich der Toten", 9.05, ORF 2. Foto: ORF/Universal

9.05 KLASSIKER

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) James Stewart als höhenkranker Polizist und Kim Novak als geheimnisvolle Frau spielen die Hauptrollen in diesem geschickt verwobenen Thriller um Phobien, verdeckte Identitäten, Obsessionen, Illusionen und Mord. Bis 11.10, ORF 2

11.35 VERWECHSLUNG

Himmel auf Erden(Ö 1935, E. W. Emo) Ein junger Komponist gibt das Geld seines Schwiegervaters fürs Verlegen seines Werkes aus, anstatt einen Bauernhof zu kaufen. Der Schwindel sorgt für unangenehme Folgen. Hans Moser brilliert als alter Gasthofbesitzer Adlgasser, in weiteren Rollen: Heinz Rühmann, Theo Lingen und Adele Sandrock. Bis 13.00, 3sat

18.00 RECHT

Bürgeranwalt Mit stundenlangem Warten auf den Krankentransport und reduzierten Pflegestunden beschäftigt sich Peter Resetarits. Nachgefragt wird in Sachen Altenheim und Immobilienfonds. Bis 18.57, ORF 2

20.15 SOKO MAL ZWEI

Der vierte Mann(Ö/D 2019, Erhard Riedlsperger) Der erste Fall, bei dem die Teams der Soko Donau und der Soko Leipzig kooperieren. Philipp, ein virtuoser Geiger aus Wien, feiert nach dem Konzert mit Fan Luna. Während sie im Badezimmer ist, klopft es an der Tür. Doch es ist nicht der Zimmerservice, sondern ein Fremder mit einem Taser. Und dann ist Philipp verschwunden. Die Spur führt nach Wien. Bis 21.50, ORF 1

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Halbblutprinz(Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US 2009, David Yates) Im sechsten Teil der Potter-Saga knistert es zwischen Harry und Ginny, während Todesesser die Weltenruhe stören. Nicht nur die Zauberlehrlinge tricksen mit Magie, sondern auch die Animateure des Films. Bis 23.25, Sat1

20.15 AGENT

James Bond 007 – Casino Royale (GB/USA/D/CZ 2006, Martin Campbell) Daniel Craigs erster Auftritt als Machoagent 007 in der Neuverfilmung des ersten Bond-Romans. Als Frau an Bonds Seite findet sich Eva Green wieder, während Craig versucht, Mads Mikkelsens Glücksspiel für den bösen Zweck zu verhindern. Bis 22.55, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Universalgenie Leonardo da Vinci Sein Todestag jährt sich 2019 zum 500. Mal. Sein Name steht für die Renaissance, viele kennen seine Mona Lisa - dabei schreiben ihm Experten gerade einmal 15 Gemälde offiziell zu. Die Doku Da Vinci, or not da Vinci untersucht die Madonna mit der Spindel. Könnte dieses als Kopie angesehene Bild doch vom Künstler selbst stammen? Bis 21.45, Arte

20.15 ZEITSPRUNG

Fenster zum Sommer (D/FI 2011, Hendrik Handloegten) Juliane (Nina Hoss) erwacht in der Vergangenheit. Ihr Exfreund (Lars Eidinger) ist noch da, liegt im Bett, den Neuen (Mark Waschke) hat sie noch nicht kennengelernt. Ihre Freundin Emily (Fritzi Haberlandt) wird bei einem Unfall getötet. Fragen über Fragen: Was kann sie ändern, was will sie ändern? Und welcher Moment ist der richtige wofür? Bis 22.05, Tele 5

21.45 DOKUMENTATION

Mysteriöse Bakterienkiller – Mit Viren aus derAntibiotika-KriseNicht zuletzt aufgrund von übermäßigem Medikamentenkonsum werden immer mehr Bakterien unempfindlich gegen Antibiotika. Laut EU könnte dieses Problem bald ähnlich brisant werden wie die Umweltthematik und Antibiotikaresistenz weltweit zu einer der Haupttodesursachen werden. Die Forschung muss Alternativen finden. Bis 22.40, Arte