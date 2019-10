Mit dieser Kampagne gewann Wien Energie die EtatMaus im dritten Quartal 2019.

Wien – Die dritte Quartalsmaus des Jahres 2019 geht an Wien Energie: Das Unternehmen sicherte sich via Abstimmung unter den Userinnen und Usern die EtatMaus für die beste Onlinekampagne des dritten Quartals auf derStandard.at. "Mit unserer Kampagne 'Klimaschutz statt Klimaschmutz' haben wir die Botschaften ins Zentrum gerückt, die unser täglicher Antrieb für den Ausbau der Elektromobilität in Wien sind", heißt es seitens dazu der Wien Energie. Und weiter: "Der Gewinn der Etat-Maus freut uns deshalb sehr. Auszeichnungen wie diese zeigen uns, dass unser Tun von den WienerInnen honoriert wird und motivieren uns, mit voller Energie weiterzumachen." Als Kreativagentur war Springer & Jacoby Österreich im Einsatz, die Mediaplanung übernahm die Wiencom, eine Marke der Wien IT.

Übergabe der EtatMaus mit (v.l.n.r.) Florian Buchner (Springer & Jacoby), Hans Peter Feichtner (Springer & Jacoby), Lisa Gärtner (Springer & Jacoby), Karina Schützenhofer (Wien Energie), Sandra Wagner (Wien Energie), Astrid Salmhofer (Wien Energie), Lisa Schmidl (DER STANDARD), Michael Prüwasser (DER STANDARD) und Sonja Hörtl (Wiencom).

Platz zwei ging an Vöslauer mit der Kampagne "80 Liter um die Welt", für die Media1 als Mediaagentur und Demner, Merlicek & Bergmann als Kreativagentur verantwortlich zeichneten.

Auf dem dritten Platz landete das Museumsquartier Wien mit der Kampagne "SUMMER. TOGETHER". Als Kreativagentur fungierte Rosebud. (red, 31.10.2019)