In dieser warmen Stube wird es rasch ungemütlich: Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh und Bruce Dern in Tarantinos "The Hateful Eight", ORF 1, 22.15 Uhr. Foto: ORF/MGM/Andrew Cooper

9.50 MATINEE

Vom Broadway nach Hollywood Die Erfolgsgeschichte der Hollywood-Musicals zeichnet Clara Kuperberg in ihre Dokumentation nach. Zu Wort kommen etwa die Tänzerin Cyd Charisse (Singin' in the Rain) und Choreograf Hermes Pan, der mit Fred Astaire arbeitete. Bis 10.45, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Wolfgang Sobotka Braucht es im Parlament mehr Disziplin? Der wiedergewählte Nationalratspräsident (ÖVP) ist zu Gast in der Pressestunde. Die Fragen stellen Christian Nusser (Heute) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

18.00 ÜBERLEBENSDRAMA

Der Flug des Phönix(The Flight of the Phoenix, USA 1965, Robert Aldrich) Der Vergleich mit dem lauen Remake von 2004 macht sicher: Robert Aldrichs 1965 gedrehter Abenteuerfilm rund um die Notlandung eines Flugzeugs in der Sahara ist die ungleich spannendere Version. Ums Überleben kämpfen unter anderem James Stewart, Richard Attenborough und Hardy Krüger. Bis 20.15, 3sat

20.15 LEAN

Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia, GB 1962, David Lean) Peter O' Toole in der Rolle seines Lebens als britischer Abenteurer T. E. Lawrence. Als ultimatives Filmepos markiert Lawrence von Arabien zugleich den Zenit in der Karriere des großen britischen Meisterregisseurs David Lean und einen Höhepunkt der Filmgeschichte. Bis 23.45, 3sat

22.10 ZEITGESCHICHTE

ZiB 2 History: 80 Jahre Beginn 2. Weltkrieg Wie kann die Erinnerung in den nächsten Generationen wachgehalten werden? Interviews mit u. a. Autor Martin Pollack, der KZ-Überlebenden Helga Feldner-Busztin sowie Altbundespräsident Heinz Fischer und seiner Frau Margit. Bis 22.40, ORF 2

22.15 TARANTINO

The Hateful Eight(USA 2015, Quentin Tarantino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Quentin Tarantinos Schneewesternkammerspiel The Hateful Eight zu einem gewaltigen Blutbad. Bis 0.55, ORF 1

22.20 DOKUMENTATION

Ulrich Tukur – Blick hinter den Showmenschen(D 2019, Eva Gerberding) Ein Schauspieler, Autor und Musiker im Porträt: Ulrich Tukur auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses, wo seine Karriere begann, auf der Bühne der Elbphilharmonie, aber auch auf seinem toskanischen Bauernhof, in Venedig und in Athen, wo er mit Costa-Gavras dreht. Bis 23.15, Arte

23.15 DOKUMENTATION

Alles mit links(D 2018, Natascha Pflaumbaum) Als der Industriellensohn Paul Wittgenstein im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verliert, gibt er Klavierwerke für die linke Hand in Auftrag. Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Der Neurophysiologe Eckart Altenmüller ist auf Musiker spezialisiert, deren Körper während ihrer Karriere versagen. Bis 0.10, Arte