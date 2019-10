Verlässt den ORF und wird freischaffende Künstlerin: Heidi Lackner.

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Heidi Lackner, Sendungsverantwortliche und Moderatorin der ORF-Reportagereihe "Am Schauplatz", verlässt Mitte Jänner den ORF und wird freischaffende Künstlerin, spezialisiert auf Porträtmalerei, berichtete der "Horizont". Lackner, die seit 2000 für den ORF tätig ist, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in der Meisterklasse von Hans Scheirl. Wer Lackner in der Funktion als Sendungsverantwortliche nachfolgt, steht noch nicht fest. Die Ausschreibung des Jobs ist bereits erfolgt. (APA, 31.10.2019)