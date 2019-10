Iraks Präsident Barham Saleh bei der UN-Generalversammlung in New York im September. Foto: AP / Richard Drew

Bagdad – Iraks Präsident Barham Saleh hat vorgezogene Neuwahlen angekündigt, sobald eine Reform des Wahlgesetzes verabschiedet worden ist. Ein Entwurf für die Reform solle "kommende Woche" ins Parlament eingebracht werden, sagte Saleh in einer Fernsehansprache am Donnerstag. Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit Beginn der Proteste gegen die politische Führung, die seit Wochen den Irak erschüttern.

Saleh verkündete zudem, dass Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zum Rücktritt bereit sei, wenn sich die Parteien auf einen Nachfolger einigen könnten. Die Demonstranten dringen seit Wochen auf den "Sturz des Regimes". Abdel Mahdis Tage an der Spitze der Regierung scheinen gezählt, seitdem die beiden wichtigsten politischen Blöcke ihm ihre Unterstützung entzogen. Die Bildung einer neuen Regierung dürfte aber nicht einfach werden.

329 Sitze im Parlament, 7.000 Kandidaten bei Wahl

Das irakischen Parlament hat 329 Abgeordnetensitze, die von rund 24,5 Millionen Wahlberechtigten gewählt werden. Bei den letzten Parlamentswahlen im Mai 2018 bewarben sich knapp 7.000 Kandidaten, etwa 2.000 von ihnen waren Frauen. Insgesamt traten 87 Parteilisten bei der Wahl an. Als Wahlsieger ging 2018 der schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr mit seinem Wahlbündnis "Sairun", bestehend aus der nationalistischen Bewegung Sadrs und der säkulären, kommunistischen Partei, als stärkste Kraft hervor.

Ministerpräsident Mahdi hatte einen Rücktritt bisher abgelehnt, das würde nur Chaos bringen. Er hatte sein Amt vor gut einem Jahr als Kompromisspremier angetreten, nachdem sich die Wahlsieger Sadr und Amiri nicht auf die Bildung einer Regierung einigen konnten. In Syrien und dem Jemen waren die Proteste gegen die Regierung in einen Bürgerkrieg umgeschlagen.

Irak soll nicht Syrien oder Jemen werden

Vor einer Sitzung des Parlaments am Mittwoch hatte Sadr bereits am Dienstag Neuwahlen gefordert und sich dafür bereit erklärt mit seinem größten politischen Gegner Ex-Verkehrsminister Hadi Al-Amiri zusammen zu arbeiten. Sadr hatte Amiri dazu aufgerufen, einem Regierungswechsel zuzustimmen, wenn er nicht riskieren wolle, dass "der Irak in Syrien oder den Jemen verwandelt" werde. Amiri sagte in der Nacht auf Mittwoch zu, mit Sadr "zusammenzuarbeiten".

Hintergrund der kommenden Neuwahlen sind seit Anfang Oktober andauernde schwere Proteste im ganze Land, die sich vor allem gegen Korruption richten. Seit 2003 sollen im Irak 410 Milliarden Euro veruntreut worden sein, fast das doppelte des irakischen Bruttoinlandsprodukts. Antrieb für die Demonstrationen lieferten zudem die schlechte Wirtschaftslage, die hohe Arbeitslosigkeit, das schlechte Bildungssystem und zuletzt auch der Zorn auf die religiösen Elite. Die Demonstranten fordern einen kompletten Wechsel der Regierung.

Bei den Protesten sind seit Anfang Oktober mehr als 250 Menschen, großteils Zivilisten, getötet worden und rund 8000 weitere wurden verletzt. (red, APA, 31.10.2019)