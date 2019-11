Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger hat das NS-verherrlichende Liederbuch bei sich zu Hause. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Nachdem sich am Donnerstag die FPÖ demonstrativ hinter ihren Parteifreund Wolfgang Zanger gestellt hat, werden nun weitere Details aus dem Liederbuch bekannt, das bei dem FPÖ-Politiker zu Hause liegt. Zudem ermittelt laut "Krone"-Bericht der steirische Landesverfassungsschutz in der Causa. Zanger ist FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Mitglied der Burschenschaft Pennales Corps Austria, die das NS-verherrlichende Liederbuch 2005 von der Grazer Burschenschaft Cheruskia geschenkt bekommen haben sollen.

Die nun veröffentlichten Passagen zeigen, dass sich sexistische, antisemitische und NS-verherrlichende Zeilen durch das gesamte Buch mit insgesamt 114 Liedern ziehen. So heißt es in einer der Strophen: "Polenmädchen sind verboten / Judenschicksen sind tabu / eine Stute zu besteigen / lässt der Veterinär nicht zu."

Zitiert werden in der "Krone" weitere Beispiele, die den Bund Deutscher Mädel (BDM) glorifizieren. Der BDM war in der Zeit des Nationalsozialismus das Pendant zur Hilterjugend für Mädchen und junge Frauen. Außerdem liest man von Rassenideologie geprägte Sprüche, die als "Moral und christliche Nutzanwendung" beschrieben werden. Ebenso befinden sich geschichtsrevisionistische Zeilen über Franzosen und Bayern im Buch.

Aufregung um ÖVP-nahe Verbindungen

Wie mehrere Medien berichteten wurde eines der Lieder auch im Österreichischen Kommersbuch des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV) und im 1999 aufgelegten "Österreichischen Studenten-Liederbuch Gaudeamus" gefunden. Dabei handelt es sich um das Lied "Es lagen die alten Germanen", in dem auch "Heil Hitler" gesungen wird.

Pikant ist die Angelegenheit deshalb, weil der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seit 2007 Ehrenmitglied der katholischen Schülerverbindung K.Ö.St.V. Markomannia-Eppenstein Graz und seit 2010 der K.Ö.M.L. Normannia-Graz ist, die beide im Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) sind. Das berichtete "Oe24" am Donnerstag. Schützenhofer hatte die FPÖ vehement wegen des Liederbuches kritisiert. Er sagte, dass für "diese Geisteshaltung" in der Steiermark kein Platz sei.

Das Kommersbuch ist laut Impressum "herausgegeben im Auftrag des Mittelschüler-Kartell-Verbandes der katholischen farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs" (MKV), berichtete die "Kleine Zeitung". Die "Heil Hitler-"Passage ist in der Ausgabe von 1983 auf Seite 346 abgedruckt.

Burschenschaften verweisen auf historischen Kontext

Schützenhöfers Sprecher verwies Donnerstagnachmittag an Vorsitzenden des Altherrenlandesbundes Steiermark des ÖCV, Christian Rainer. Er distanzierte sich von dem Lied und bestätigte, dass es in früheren Auflagen des Kommersbuches zu finden war. In der letzten Auflage sei das Lied gar nicht mehr enthalten, so Krainer. Tatsächlich steht unter den Strophen: "Dieser parodistische Text zur älteren Melodie bespöttelt übertriebene Deutschtümelei, insbesondere Nazismus und Rassenlehre." Das Lied soll ursprünglich von katholischen Studenten im Widerstand als Schmählied gegen die Nazis gesungen worden sein, die schlagenden Burschenschaften dürften das Lied übernommen und weitere Strophen eingesetzt haben, heißt es im "Kurier".

Ein Sprecher der steirischen Korporationen hat am Donnerstagabend betont, die Lieder seien "in einem historischen Zusammenhang zu sehen", so Wolfgang Auf. Sie seien als "Persiflage" geschrieben, aber es sei "nicht auszuschließen", dass auch in Zukunft weitere Liedtexte auftauchen könnten. (red, APA, 1.11.2019)