Jakob Pöltl Foto: APA/AP Photo/Alex Gallardo

Los Angeles – Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) bei den Los Angeles Clippers ihre "weiße Weste" in der National Basketball Association (NBA) verloren. Sie erlitten im vierten Saisonspiel mit 97:103 die erste Saisonniederlage. Jakob Pöltl verbuchte fünf Punkte, drei Rebounds und einen Assist in 12:22 Minuten auf dem Parkett des Staples Center.

Überragender Akteur in einer ausgeglichenen Partie war Clippers-Star Kawhi Leonard. Der zweifache NBA-Finals-MVP bilanzierte mit 38 Punkten und zwölf Rebounds. "Das Spiel war über die gesamte Zeit knapp. Wir konnten in der zweiten Hälfte aber nie die Führung übernehmen, da sie (die Clippers, Anm.) auf all unsere Runs eine Antwort hatten", resümierte Pöltl. Bei den Texanern, die bereits am Freitag bei den Golden State Warriors gastieren, waren DeMar DeRozan (29) und Derrick White (20) die erfolgreichsten Scorer. (APA, 1.11.2019)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 103:97

Atlanta Hawks – Miami Heat 97:106

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 122:107