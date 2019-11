Mehr als 500 Mitarbeiter könnten die geplanten Sparmaßnahmen ihren Job kosten. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Wien – Dem personal der AUA dürften harte Zeiten bevorstehen. Der Vorstand der zum deutschen Lufthansa-Konzern gehörenden Airline ist dabei, ein Sparpaket zu schnüren, das berichtete die "Presse" am Freitag. Das Projekt trage den Namen "PE20" und es soll um Einsparungen in der Höhe von 100 Millionen Euro gehen, mehr als 500 Mitarbeiter könnten abgebaut werden. Dem STANDARD wurde aus unternehmensnahen Kreisen bestätigt, dass ein tiefgreifendes Abbauprogramm bevorstehe, der Pressesprecher der AUA war am Freitagvormittag nicht zu erreichen.

Laut "Presse" teilen sich die 100 Millionen Euro je zur Hälfte auf Sach- und Personalkosten auf – und bei 50 Millionen Einsparungen im Mitarbeiterbereich entspräche das den genannten rund 500 Stellen. Damit würde ein Großteil der 1200 Posten, die in den vergangenen Jahren aufgrund der Expansion geschaffen wurden, wieder gestrichen werden.

Ab nächstem Jahr

Auch bei den Sachkosten soll ordentlich gespart werden. Neue Flugzeuge sollen angeschafft werden, mit denen mehr Sitze verkauft werden können. Auch die Crew-Stützpunkte in den Bundesländern aufgelassen. Die Lufthansa werde die Deutschland-Flüge aus den Bundesländern übernehmen, so die "Presse".

Außerdem soll die AUA die in Wien stationierten Flugzeuge samt Personal der Lufthansa-Tochter Eurowings übernehmen. Bei den Strecken soll nicht gespart werden. Laut der "Presse" wird der umfassende Sparplan nächste Woche bekanntgegeben und soll 2020 greifen. (gra, red, 1.11.2019)