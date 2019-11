Die Gastronomie feierte den Abschied vom Rauchen in Innenräumen mit einer gemeinsamen Zigarette. Gäste erinnern sich an Freiheitsgefühle – und an dicke Luft

Wien – In der Nacht auf Freitag ist das generelle Rauchverbot in Kraft getreten – nach jahrzehntelangen Diskussionen, nach Ausnahmeregelungen und teuren baulichen Maßnahmen seitens der Lokalinhaber. Zahlreiche Lokale zelebrierten zu Halloween den "letzten Tschick", "den letzten Zug" oder die überhaupt "letzte Zigarette".

DER STANDARD

Die Wiener Bar "Café Monic" lud am Donnerstagabend zum gemeinsamen Tschicken bevor um Mitternacht ordentlich durchgelüftet und die Rauchenden vor die Tür gesetzt wurden. Der STANDARD war vor Ort.

Punkt Mitternacht

Von der Umstellung betroffen sind vor allem Lokalbetreiber. Viele Gastronomen fürchteten bereits im Vorfeld um ihre Existenz und befürchteten Anzeigen wegen Lärmverstöße durch vor der Tür rauchende Gäste, andere freuten sich über die neue Rauchfreiheit. Die letzten Rauchzeichen und der letzte blaue Dunst stiegen Donnerstagabend auf.

Um Punkt Mitternacht war mit dem Qualm Schluss: Sofort wurden die Aschenbecher eingesammelt, an Wänden und Türen Nichtraucher-Pickerl angebracht und rauchende Gäste vor die Tür verwiesen. Die Zahl der Personen auf den schmalen Gassen in Wien erhöhte sich merklich.

Angekündigte Kontrollen

In Wien war bereits im Vorfeld vor Kontrollen unmittelbar ab Inkrafttreten des Nichtrauchergesetzes gewarnt worden. "Schonfrist gibt es keine", adressierte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) an die Gastronomen. Seitens des Marktamts, das in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen für die Überprüfung des Gastro-Rauchverbots zuständig ist, hieß es im Vorfeld, man werde mit rund zehn Mitarbeitern in der Stadt unterwegs sein.

In zumindest zwei oststeirischen Diskotheken – einer großen und einer etwas kleineren – hat das Rauchverbot nach Mitternacht kaum einen der Gäste interessiert. Die meisten Raucher qualmten einfach weiter. Bei der Landespolizeidirektion Steiermark hieß es auf Nachfrage, dass keine Anzeigen eingelangt sind. Ein Sprecher betonte aber auch noch einmal, dass die Uniformierten weder für Kontrollen zuständig sind noch eine Handhabe hätten.

Hohe Strafen

Ursprünglich von Rot-Schwarz beschlossen, wurde es von der Türkis-Blau gekippt, um nach Volksbegehren und Ibiza vom Parlament im Spiel der freien Kräfte beschlossen zu werden. Den Wirtinnen und Wirten drohen saftige Strafen bei Verstößen: Die erste Anzeige kostet 800 Euro, die Höchststrafe beträgt 10.000 Euro bei Wiederholungstäterschaft. Auch Gäste können gestraft werden. Für widerrechtlich Rauchende sind beim ersten Mal bis zu 100 Euro fällig, im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro.

Offen sind Klagen von Betreibern von Shisha-Bars, die eine Ausnahme erreichen wollen. Mit einer Entscheidung wird nicht vor 2020 gerechnet. (mvu, APA, 1.11.2019)