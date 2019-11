Haka! Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Yokohama – Der entthronte Titelverteidiger Neuseeland hat sich bei der Rugby-WM in Japan Bronze gesichert. Die "All Blacks" besiegten am Freitag in Tokio im Spiel um Platz drei Wales 40:17 (28:10). Das Endspiel am Samstag in Yokohama bestreiten England und Südafrika. Neuseeland, 2011 und 2015 jeweils Weltmeister, hatte im Halbfinale gegen die Engländer den Kürzeren gezogen. (APA, 1.11.2019)

World Rugby

Ergebnis Rugby-WM in Japan vom Freitag – Spiel um Platz 3 in Tokio:

Neuseeland – Wales 40:17 (28:10)

Finale am Samstag in Yokohama:

England – Südafrika