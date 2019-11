Seit Anfang Oktober gibt es Massenproteste im Irak. Foto: AP

Bagdad – Tausende Iraker haben aus Protest gegen die politische Elite des Landes am Freitag erneut die Straßen Bagdads gesäumt. Es wurde damit gerechnet, dass es im Laufe des Tages zur größten Anti-Regierungskundgebung in dem Golfstaat kommen dürfte seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein 2003.

Bereits in der Nacht hatten Tausende Menschen im Zentrum der Hauptstadt ausgeharrt, Tausende weitere schlossen sich ihnen am Vormittag und nach den traditionellen Freitagsgebeten an. Barrikaden wurden rund um den Tahrir-Platz errichtet. Bis zum Morgengrauen gab es Polizeikreisen zufolge 50 Verletzte.

250 Tote seit Beginn der Proteste

Die Proteste begannen im Oktober. Vor allem in den vergangenen Tagen schlossen sich immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungs- und Religionsgruppen den Demonstranten an. Während die Kundgebungen tagsüber meist friedlich verliefen und auch Familien und ältere Menschen auf die Straßen gingen, schlugen die Proteste nach Einbruch der Dunkelheit oft in Gewalt um. Die Polizei setzte Tränengas und scharfe Munition gegen selbst ernannte "revolutionäre Jugendliche" ein. Auch in anderen Landesteilen gingen Demonstranten trotz des harten Eingreifens der Sicherheitskräfte immer wieder auf die Straßen. Insgesamt wurden bislang 250 Menschen getötet.

Die Demonstranten beklagen die hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption im Land. Sie fordern eine Ablösung der politischen Führungskräfte, die seit 2003 den Ton angeben, aus Sicht vieler Iraker aber lediglich Marionetten entweder der USA oder des Iran sind. Für Unmut sorgt vor allem, dass viele Iraker in Armut leben, kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, Elektrizität, Bildung oder medizinischer Versorgung haben, obwohl der Opec-Staat über riesigen Ölreichtum verfügt. (reuters, 1.11.2019)