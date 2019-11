Barzelona. Foto: APA/EPA/ALEJANDRO GARCIA

Madrid – Das Auswärtsmatch am Samstag im Estadio Ciudad de Valencia gegen Levante weckt beim FC Barcelona sentimentale Erinnerungen. Vor fast genau sieben Jahren, am 25. November 2012, siegte Spaniens Fußball-Meister gegen Levante an selber Stelle mit 4:0, und das mit einer Mannschaft, die für 61 Spielminuten ausschließlich aus Eigenbau-Kickern bestand.

Barcelonas "La Masia", die dieser Tage ihren 40. Geburtstag feiert, wurde damals ob ihrer prominenten Abgänger wie Lionel Messi, Andres Iniesta oder Xavi weltweit bewundert. Seither nahm die Bedeutung der Nachwuchsakademie ab, wie auch ein Blick auf die für Samstag erwartete Startaufstellung zeigt: Mit Messi, Gerard Pique und Jordi Alba werden wohl nur drei ehemalige Barca-Junioren beginnen.

Mit vielen zugekauften Spielern lief es für die Katalanen zumindest in den vergangenen Wochen auch nicht schlecht – zuletzt gab es sieben Pflichtspielsiege in Folge. Dadurch gelang der Sprung auf Tabellenplatz eins, einen Punkt vor dem großen Rivalen Real Madrid, der ebenfalls am Samstag Betis Sevilla empfängt. (APA; 1.11.2019)