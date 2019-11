Erst im Mai dieses Jahres hatte Cerberus Bawag-Aktien im Wert von 300 Millionen Euro verkauft. Foto: Reuters

Wien – Der Bawag-Großaktionär Cerberus wirft gut die Hälfte seiner Beteiligung an der börsennotierten österreichischen Großbank auf den Markt. Cerberus biete über Nacht 13,5 Millionen Bawag-Aktien über die Investmentbanken Goldman Sachs, Citigroup and JPMorgan zum Kauf an, teilte eines der beauftragten Institute mit.

Das 13,5-Prozent-Paket hat zum Schlusskurs vom Donnerstag einen Wert von 499,5 Mio. Euro – die Aktien gingen an der Wiener Börse mit exakt 37,00 Euro pro Stück aus dem Handel. Cerberus hielt nach Angaben der Bawag zuletzt noch 25,7 Prozent der Anteile, ebenso wie der Co-Investor Golden Tree, berichtete Reuters am Donnerstagabend. Erst im Mai hatte Cerberus Bawag-Aktien für 300 Millionen Euro verkauft. (APA, 1.11.2019)