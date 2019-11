"Quotenrekord", jubelt Wolfgang Fellner (hier in seiner Talkreihe "Fellner Live!") auch im Oktober über Oe24TV. Foto: Screenshot Oe24.at

Der Nachrichtensender Puls 24 veröffentlicht auch nach zwei Monaten on air noch keine Marktanteile. Der "Kurier"-Sender Schau-TV ist im Teletest abrufbar, ein Monatsmarktanteil aber laut dieser Quotenerhebung nicht messbar. Und Oe24TV jubelt auch über den Oktober mit "Quotenrekord" – der Fellner-Kanal kam im Oktober auf 0,5 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 0,6 beim Publikum unter 50.

Im Gesamtpublikum hat das 2016 gestartete Oe24TV seinen Marktanteil gegenüber Oktober 2018 von 0,2 auf 0,5 Prozent aber tatsächlich mehr als verdoppelt.

Und wie sieht es im Großen und Ganzen des österreichischen TV-Markts aus (auch hier vorläufige Werte für Oktober)?

ORF stabil

ORF 2 hält seine 20 Prozent beim Gesamtpublikum; ORF 1 kommt mit 7,6 Prozent im Oktober beinahe auf seinen Vorjahreswert von 7,7 Prozent bei den Menschen ab zwölf Jahren. Gemeinsam kommen die beiden ORF-Hauptsender auf 27,6 Prozent Marktanteil im Oktober, vor einem Jahr hatten sie 27,8.

Servus legt weiter zu

Servus TV, der Sender von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz, steigerte sich im Jahresvergleich von 2,5 auf 2,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. 2019 schaffte der Sender schon mehrfach Monatsmarktanteile in der 3-Prozent-Liga.

ATV und Puls 4 zart im Plus

ATV und Puls 4, beide Teil der größten privaten TV-Gruppe ProSiebenSat1Puls4, kommen im Oktober auf jeweils 3,7 Prozent im Gesamtpublikum, ATV 2 auf 1,2 Prozent.

Best of Oktober

ProSiebenSat1Puls4 feiert "den stärksten Oktober" in der Geschichte von Puls 4 (seit 2008 ein nationales Vollprogramm) anhand der Monatsquoten in der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49Jährigen: 5,2 Prozent in der Hauptdisziplin der Privatsender.

Für ATV vermeldet die TV-Gruppe den "besten Oktober seit 2013) mit 4,9 Prozent Marktanteil bei den Menschen unter 50. Und auch ATV 2 habe mit 1,4 Prozent den Bestwert seiner Geschichte. (red, 1.11.2019)