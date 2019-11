Der frisch übernommene Berliner Verlag präsentierte die Führungsriege mit Herausgeber Michael Mair und Style-Chefin Margit J. Mayer am Freitag so. Foto: Berliner Zeitung Screenshot Paulus Ponziak

Die neuen Eigentümer der "Berliner Zeitung" aus der Startup- und Eventszene der Stadt holen einen Österreicher als Herausgeber und Vorsitzenden der Geschäftsführung zurück zum Verlag von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier": Michael Maier* (61). Der Kärntner war schon Chefredakteur der "Presse", dann der "Berliner Zeitung", des "Stern" und der "Netzeitung". Zuletzt betrieb er die "Deutschen Wirtschaftsnachrichten".

Die Plattform netzpolitik.org beschrieb die 2012 von Maier gegründeten "Deutschen Wirtschaftsnachrichten" 2014 schon – sehr pointiert – so: "Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt: Möglichst hysterische Untergangsszenarieren an die Wand malen, damit unbedarfte Leserinnen und Leser auf allen Kanälen alle ihre Kontakte darauf hinweisen, die das wiederum anklicken (sollen) und damit wird dann mit wenig Aufwand viel Werbung verkauft. Je reißerischer, je mehr Weltuntergang und Verschwörungstheorie dabei ist, umso besser verkauft sich eine Geschichte."

Maier hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen, der seriöse schwedische Medienkonzern (in Österreich hat er das "Wirtschaftsblatt" mitbegründet) würde sich noch nicht an einem unseriösen Medium beteiligen. Anfang 2019 hat sich Maier nach sieben Jahren als Gründer, Geschäftsführer und Herausgeber von den "Deutschen Wirtschaftsnachrichten" verabschiedet.

Jochen Arntz und Elmar Jehn bleiben Chefredakteure der "Berliner Zeitung" und des "Berliner Kurier".

Margit J. Mayer als Style-Chefin

Eine weitere Österreicherin gehört zur neuen Führungsmannschaft der "Berliner Zeitung": Margit J. Mayer leitet den Bereich "Style und Zeitschriften", wo die Neo-Eigentümer Silke und Holger Friedrich neue Akzente setzen wollen.

Mayer war Chefredakteurin der deutschen Ausgaben von "Harpers Bazaar", "AD" und Leiterin des Berliner Büros des Kunstbuchverlags Taschen.

Die Berliner Unternehmer Holger und Silke Friedrich haben den Berliner Verlag vor wenigen Wochen vom Medienhaus DuMont ohne Erfahrung im Zeitungsgeschäft übernommen.

"Wir können das. Wir können es anders", sagt Holger Friedrich, und seine Frau meint: "Natürlich wollen wir auch beweisen, dass es geht." Silke Friedrich definierte die Devise so: "Wir gucken mal. Wir machen das jetzt. Das ist Punk" (fid. 1.11.2019)