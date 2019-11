OeNB-Gouverneur Robert Holzmann hat nach seinem Amtsantritt einiges an Staub aufgewirbelt. Foto: APA/Punz

Wien – Eigentlich hätte der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Donnerstag über den Prüfbericht beraten sollen, den Compliance-Experte und Exstaatsanwalt Georg Krakow erstellen soll. Es geht um die Personalmaßnahmen und die Sicherheitsüberprüfung, die der neue OeNB-Gouverneur Robert Holzmann veranlasst hat.

Da Krakow aber dem Vernehmen nach nicht mit allen Beteiligten sprechen konnte, wurde der Prüfbericht nicht fertig, also konnten auch keine Konsequenzen besprochen werden. Das soll vor allem die sicherheitstechnische Überprüfung der Chefetage der Notenbank betreffen, die Holzmann wie berichtet veranlasst hat. Das Unternehmen, das am Wochenende vom 21./22.September im Haus war, sei noch nie von der OeNB beschäftigt und Abteilungen unüblicherweise nicht davon informiert worden, hieß es. Für Holzmann handelte es sich um einen üblichen Sicherheitscheck, es habe "keine Anomalien" gegeben, teilte die OeNB dazu mit.

Info für Belegschaft

Nächste Woche soll man mehr wissen, die Belegschaft wird am Montag in der Früh vom Präsidenten des Generalrats, Harald Mahrer, aufs Laufende gebracht werden. Allerdings war schon am Freitag zu hören, dass die Personalchefin demnächst wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnte. Susanna Konrad-El Ghazi war von Holzmann anlässlich einer Karenzverlängerung rausgeworfen worden, diesen Schritt hat der OeNB-Chef dann aber wieder zurückgenommen. Die Managerin hat daraufhin bis zum Ende der von Mahrer beauftragten Prüfung Urlaub genommen. (gra, 2.11.2019)