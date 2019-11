Die Black Wings rückten mit dem Sieg gegen die Capitals auf Platz vier nach vorne, die Wiener gaben Platz zwei an den KAC ab. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Klagenfurt/Salzburg/Linz – Mit Red Bull Salzburg, KAC und Black Wings Linz haben zu Allerheiligen in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) drei Heimteams deutliche Siege gefeiert. Die Salzburger liegen nach einem 7:1 gegen Innsbruck fünf Punkte vor dem neuen Zweiten, KAC, der beim 5:1 gegen Schlusslicht Dornbirn wenig Mühe hatte und das Debüt von DEC-Trainer Kai Suikkanen verpatzte.

Revanche geglückt

Linz schaffte eine Woche nach dem 4:2-Heimsieg der Capitals die Revanche. Die Oberösterreicher gewannen 6:3 und liegen nach dem dritten Heimsieg in Folge und einem Spiel weniger nur noch vier Punkte hinter den drittplatzierten Wienern.

Die Gastgeber gerieten durch einen Treffer von Riley Holzapfel (3./PP) früh in Rückstand, drehten innerhalb von sechs Minuten durch Rick Schofield (15.), der auch für Josh Roach (16./PP) und Stefan Gaffal (20.) attestierte, aber die Partie. Den Zwei-Tore-Vorsprung gaben die Black Wings nicht mehr her, womit eine Serie riss: Die vergangenen vier Kräftemessen der beiden Teams in Linz waren jeweils erst in der Verlängerung entschieden worden.

Triplepack von Ganahl für KAC

Noch eindeutiger war das Spiel in Klagenfurt, wo die Heimischen auch dank dem Dreifachtorschützen Manuel Ganahl (40./PP, 49., 57.) ohne große Mühe 5:1 gewannen. Dornbirn schaffte unter seinem neuen Trainer Kai Suikkanen und nach nur einem gemeinsamen Eistraining keine Wende. Suikkanen, 2018 Meister mit Bozen, beerbte den nach elf Niederlagen in Serie entlassenen Jussi Tupamäki. Er sollte offensiv völlig harmlose "Bulldogs" sehen. Die Vorarlberger halten nach Simeon Schwingers Ehrentreffer nach 13 Spielen bei nur 21 erzielten Toren.

Vier Punkte für Hughes

Salzburg setzte sich nach einem 8:2 in Innsbruck auch im zweiten Saisonvergleich klar, nämlich 7:1, durch. Der Tabellenführer stellte schon im ersten Drittel (3:0) die Weichen auf Sieg und verbesserte seine ausbaufähige Heimbilanz. Die "Eisbullen", die auswärts erst einen Punkt abgegeben haben, aber erst den zweiten Heimsieg nach 60 Minuten in dieser Saison feierten, fügten Innsbruck die vierte Auswärtsniederlage in Folge zu. Salzburgs kanadischer Topstürmer John Hughes verbuchte vier Punkte (2 Tore, 2 Vorlagen). (APA, 1.11.2019)

EBEL vom Freitag – 15. Runde:

KAC – Dornbirner EC 5:1 (0:0,3:0,2:1). Tore: Kreuzer (22.), Kozek (30.), Ganahl (40./PP, 49., 57.) bzw. Schwinger (55.)

Red Bull Salzburg – HC Innsbruck 7:1 (3:0,2:0,2:1). Tore: Herburger (10./PP), Viveiros (14.), Kolarik (15.), Hughes (24., 32./PP2), Jakubitzka (41.), Herburger (54./PP) bzw. Broda (57./PP)

5. Runde:

Black Wings Linz – Vienna Capitals 6:3 (3:1,1:1,2:1). Tore: Schofield (15.), Roach (16./PP), Gaffal (20.), Kalus (24.), Kristler (43.), Wolf (59./EN) bzw. Holzapfel (3./PP), Vause (28., 53.)

Tabelle:

1. Red Bull Salzburg 14 8 3 2 1 58:29 29 32

2. KAC 14 7 2 2 3 44:29 15 27

3. Vienna Capitals 14 7 2 1 4 43:33 10 26

4. Black Wings Linz 13 6 1 2 4 41:36 5 22

5. HCB Südtirol 12 6 1 1 4 42:37 5 21

6. Graz99ers 14 6 1 1 6 39:45 -6 21

7. VSV 13 6 0 2 5 47:38 9 20

8. Znojmo 14 5 1 2 6 46:49 -3 19

9. Fehervar 14 5 2 0 7 36:48 -12 19

10. HC Innsbruck 15 2 3 3 7 49:68 -19 15

11. Dornbirner EC 13 0 1 1 11 21:54 -33 3