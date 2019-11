In den Gesprächen seien große Fortschritte erzielt worden, sagen beide Seiten. Unter anderem habe man sich in puncto Agrarprodukte geeinigt

Der anhaltende Handelskonflikt zwischen USA und China drückt aufs Wachstum und hat Folgen für die gesamte Weltwirtschaft.

Peking/Washington – Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte am Freitag in Washington, mehrere Kapitel – zu Agrarprodukten, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen – seien "praktisch fertig". An anderer Stelle gebe es große Fortschritte.

Die USA und China liefern sich seit mehr als einem Jahr einen Handelskrieg, der in beiden Ländern das Wirtschaftswachstum bremst und die Weltkonjunktur beeinträchtigt. Beide Seiten haben einander schrittweise mit immer neuen Strafzöllen überzogen, während parallel Gespräche über ein Handelsabkommen laufen.

Phase eins fast fertig

Die Verhandlungen wurden in drei Phasen gegliedert. Mit "Phase eins" sei man nun fast fertig, sagte Kudlow. Es geht dabei um die Themen Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte. Wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, haben beide Seiten auch eine Einigung über den Import von gekochtem Geflügelfleisch aus China und über eine Aufhebung des chinesischen Importverbots für amerikanisches Geflügel erreicht. Beim Thema Technologietransfer gebe es "etwas Fortschritt", vermutlich sei dies jedoch etwas für die "Phase zwei". Trump sei sehr optimistisch, so Kudlow. Auch aus Peking kamen positive Signale.

Die jüngsten Verhandlungen seien per Telefon von Chinas Chefunterhändler, Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer geführt worden. Die Chefunterhändler wollten bald ein weiteres Telefonat führen, hieß es.

Ursprünglich hatte Trump angepeilt, am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Mitte November in Santiago de Chile mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Teilabkommen zu unterzeichnen. Wegen schwerer Proteste in Chile hatte die dortige Regierung den APEC-Gipfel jedoch überraschend abgesagt. (red, APA, 1.11.2019)