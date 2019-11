Foto: Der Standard

Oberloisdorf – In einem Fernwärme-Heizwerk in der burgenländischen Gemeinde Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland sind sieben Feuerwehren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Der Brand sei aber schon wieder unter Kontrolle, so die LSZ.

Mit Hilfe eines Baggers werde versucht, das Dach des Gebäudes zu entfernen, damit man an die Glutnester herankomme. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Objekte konnte verhindert werden. Laut bisherigen Angaben wurde niemand verletzt. Der Feuerwehreinsatz dürfte noch mehrere Stunden andauern, hieß es von der LSZ.

Erste Anrufe seien gegen 3.42 Uhr in der LSZ eingegangen, sagte ein Sprecher. Den Angaben zufolge stand das Gebäude in Vollbrand. Feuerwehren aus Oberpullendorf, Ober- und Unterloisdorf sowie aus Mannersdorf, Steinberg, Rattersdorf und Liebing waren zur Brandbekämpfung ausgerückt. An die Fernwärme Oberloisdorf, die seit 1997 besteht, sind mehr als hundert Gebäude angeschlossen. (APA, 2.11.2019)