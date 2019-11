Die Polizei bestätigte, dass eine Frau bei der Anzeigerstattung angab geschlagen worden zu sein, weil sie kein Kopftuch trug.

Bad Vöslau – Nach der Tötung einer Frau und ihrer beiden Kinder in Kottingbrunn vor einer Woche, kam es bei einer privaten Trauerfeier in Bad Vöslau zu einem Eklat, berichtet "Oe24" am Samstag. Eine Frau erstattete Anzeige, da sie bei der Trauerfeier geschlagen wurde, weil sie kein Kopftuch getragen hat. Das bestätigte die niederösterreichische Polizei auf Anfrage des STANDARD.

Geschlagen und bespuckt

Die Frau, keine Angehörige der Opfer, aber selbst mit Migrationshintergrund, war mit zwei Freundinnen bei der privaten Trauerfeier. Nachdem die 37-Jährige das Haus betreten hatte, soll sie von einer Frau, offenbar die Cousine der Toten, angegriffen worden sein, schreibt "Oe24". "Geh weg, du Hure, du wagst es, ohne Kopftuch hier aufzutauchen", soll die Angreiferin gesagt haben. "Die Frau schlug wie wild auf mich ein. Danach spuckte ein Mann mir ins Gesicht. Es kamen fast 20 Türken dazu und attackierten uns. Zudem schlugen sie auf mein Auto ein", sagte das Opfer. Sie sei dann sofort zur Polizei gefahren und habe Hämatome im Gesicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Polizei bestätigt, dass die Frau in Wien Anzeige erstattet hat. Laut Behörden habe sich ein Streit "an der Frage des Kopftuchs entzündet" und die Frau soll ins Gesicht geschlagen worden sein. Nachdem sie Anzeige erstattet hatte, wurde die Frau ins Spital gebracht. Über den Grad der Verletzung konnte die Polizei vorerst nichts sagen. Der Vorfall hat einen Tag vor der offiziellen Beerdigung der Opfer von Kottingbrunn in der ATIB-Moschee in Bad Vöslau stattgefunden, bei der laut Polizei knapp 1000 Gäste anwesend waren. Die Beerdigung wurde polizeilich überwacht. (red, 2.11.2019)