Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

Paris – Rafael Nadal, der am Montag wieder zur neuen Nummer 1 der Tennis-Herren wird, hat am Samstagnachmittag das Traum-Finale in Paris-Bercy vorzeitig platzen lassen.

Der 33-jährige Spanier hat sein Halbfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov wegen einer noch nicht näher erklärten Verletzung abgesagt.

Damit lautet das Finale beim letzten Masters-1000-Event des Jahres Novak Djokovic gegen Shapovalov. Djokovic bezwang Grigor Dimitrow (BUL) mit 7:6(5),6:4. (APA, 2.11.2019)