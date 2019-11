In dieser Galerie: 5 Bilder Gut vorbereiteter Demo-Sanitäter. Foto: APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Maskierter Demonstrant und Dreirad-Taxi mit Windschutzscheibenschutzgitter. Foto: APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Barrikade auf der Al-Jumhuriya-Brücke, die in die Grüne Zone führt. Foto: REUTERS/Wissm al-Okili Straßensperre auf der anderen Seite. Foto: REUTERS/Wissm al-Okili Blockade in Umm Qasr. Foto: REUTERS/Essam al-Sudani

Proteste in irakischer Stadt Umm Qasr – Mindestens 120 Verletzte

Unruhen/Korruption/Regierungssystem/Irak – Wichtiger Hafen seit Tagen von Demonstranten blockiert

Bagdad – Bei Protesten in der Hauptstadt Bagdad und um den wichtigen irakischen Hafen Umm Qasr sind am Samstag hunderte Menschen verletzt worden, ein Mann wurde getötet. In Bagdad versuchten die Demonstranten erneut, in die schwer bewachte Grüne Zone vorzudringen.

In Umm Qasr setzten Sicherheitskräfte Tränengas und scharfe Munition gegen die Demonstranten ein, die den Hafen seit drei Tagen blockieren. Augenzeugen berichteten, dass die Sicherheitskräfte rund 1.000 Demonstranten angegriffen hätten, die die Tore des Hafens seit drei Tagen blockieren.

Tödliche Tränengasgranaten

Amnesty International kritisierte die irakischen Sicherheitskräfte scharf. Diese setzten zwei bisher nicht verwendete Typen von Tränengasgranaten ein, die eher töteten als Proteste aufzulösen, hieß es in einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation. Die Granaten seien deutlich schwerer als übliche Tränengasgranaten und führten zu schwersten Verletzungen oder zum Tod, wenn sie direkt auf Demonstranten gefeuert würden.

Die Röntgenaufnahme zeigt die Verletzungen, die eine Tränengasgranate anrichten kann, wenn sie auf Kopfhöhe abgefeuert wird.

Die irakische Menschenrechtskommission kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an.

Seit Anfang Oktober kommt es landesweit zu Protesten mit Hunderttausenden Demonstranten. Die Proteste richten sich gegen Korruption und Misswirtschaft. Bisher wurden dabei mindestens 260 Menschen getötet und mehr als 11.000 Personen verletzt. (APA, dpa, 2.11.2019)