In der Liederbuchaffäre sieht der IKGW-Präsident Oskar Deutsch auf Hofers Worte keine Taten folgen. Hofer stellt sich indes demonstrativ hinter Zanger

Der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger schade der Republik Österreich, so Oskar Deutsch. Foto: APA / HANS PUNZ

Wien – Die Affäre rund um ein Liederbuch mit antisemitischen und NS-verherrlichenden Passagen, das bei dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger zuhause liegt, reißt nicht ab. Am Sonntag forderte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien (IKGW) Oskar Deutsch den Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer in seiner Funktion als dritter Nationalratspräsident.

Deutsch sagte zur "Kronen Zeitung", dass sich Hofer "disqualifiziert" habe und deshalb "umgehend von seinem Amt zurücktreten" müsse. Hofers Worten würden "wie so oft" keine Taten folgen, da es noch immer keine Konsequenzen gäbe. Weil Zanger keine Einsicht zeige, sei er "untragbar". Politiker wie er schaden der Republik Österreich, so Deutsch.

FPÖ hält an Zanger fest

Hofer sieht keinen Grund, seinen Parteikollegen Zanger aus der Partei zu werfen. Der Inhalt des Liederbuchs sei "vulgärer und gefährlicher Müll", aber man dürfe "einen Politiker nicht einfach in eine Nazi-Diskussion verwickeln, nur weil er vor 14 Jahren ein Buch geschenkt bekommen hat", sagte Hofer in der "Krone" am Sonntag.

Und auch der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek hält an seinem Landsmann fest. Er ortet einen Versuch, der FPÖ vor der Steiermark-Wahl zu schaden. Es werde alles daran gesetzt, Funktionäre und Kandidaten in ein schlechtes Licht zu rücken, so Kunasek auf Facebook.

Zangers bleibt hartnäckig

Zanger rechtfertigt sich ebenfalls auf Facebook damit, dass er "die Geschmacklosigkeit" einiger Textpassagen selbstverständlich entdeckt habe und sich deshalb dazu entschlossen habe, "dieses Buch nicht zu verwenden, sondern es als zeithistorisches Dokument zu archivieren". "Wegwerfen war für mich keine Option, generell werfe ich keine Bücher in den Abfall. Dieses Buch war zu keiner Zeit in Verwendung, ich habe zu keinem Zeitpunkt daraus rezitiert oder gelesen, geschweige denn besagte Lieder gesungen."

Er stehe auf dem Boden der Demokratie und habe mit dem Gedankengut totalitärer Systeme nichts am Hut, so Zanger. Noch am Tag der Veröffentlichung verteidigte Zanger das Liederbuch vehement.

Freiheitlicher Gegenangriff

Seit Bekanntwerden weiterer antisemitischer und rassenideologischer Liedtexte mehrten sich die Stimmen, die vom FPÖ-Chef Hofer ein Durchgreifen forderten. Nach SPÖ, Grünen und Neos forderte am Freitag auch die ÖVP den Rücktritt von Zanger.

Die Freiheitlichen setzten aber zum Gegenangriff: Sie bezeichneten die Affäre als "Schmutzkübelkampagne" und verwiesen auf Liedtexte der Sozialistischen Jugend (SJ) und auf T-Shirts mit Sprüchen, die über deren Online-Shop erhältlich seien. (red., 3.11.2019)