Der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger schade der Republik Österreich, so Oskar Deutsch. Foto: APA / HANS PUNZ

Wien – Die Affäre rund um ein Liederbuch mit antisemitischen und NS-verherrlichenden Passagen, das bei dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger zuhause liegt, reist nicht ab. Am Sonntag forderte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien (IKGW) Oskar Deutsch den Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer in seiner Funktion als dritter Nationalratspräsident.

Deutsch sagte zur "Kronen Zeitung", dass sich Hofer "disqualifiziert" habe und deshalb "umgehend von seinem Amt zurücktreten" müsse. Hofers Worten würden "wie so oft" keine Taten folgen, da es noch immer keine Konsequenzen gäbe. Weil Zanger keine Einsicht zeige, sei er "untragbar". Politiker wie er schaden der Republik Österreich, so Deutsch.

Keine Einsicht der FPÖ

Seit Bekanntwerden weiterer antisemitischer und rassenideologischer Liedtexte mehrten sich die Stimmen, die vom FPÖ-Chef Hofer ein Durchgreifen forderten. Nach SPÖ, Grünen und Neos forderte am Freitag auch die ÖVP den Rücktritt von Zanger.

Die Freiheitlichen setzten aber zum Gegenangriff: Sie bezeichneten die Affäre als "Schmutzkübelkampagne" und verwiesen auf Liedtexte der Sozialistischen Jugend (SJ) und auf T-Shirts mit Sprüchen, die über deren Online-Shop erhältlich seien. (red., 3.11.2019)