Am Sonntag gehen die Sondierungsgespräche weiter. Foto: APA / HANS PUNZ

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht zwischen Türkisen und Grünen "keinen grundsätzlichen Dissens" in der Migrationsfrage und glaubt, dass sich die zwei Parteien hier finden könnten. Er zeigte sich in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag aber sehr zugeknüpft bei Fragen zur Regierungsbildung.

Wie sich die inhaltlichen Differenzen überbrücken lassen, wird sich im Laufe der Verhandlungen zwischen den beiden Parteien zeigen. Erst vor wenigen Tagen haben sich ÖVP und Grüne auf fünf Kernthemen geeinigt, die im Fokus einer möglichen Zusammenarbeit stehen sollen: Wirtschaftsflaute bekämpfen, Klimaschutz vorantreiben, illegale Migration eindämmen und das Bildungssystem reformieren.

Am Sonntag gehen die Sondierungsgespräche, die bis zum 8. November abgeschlossen sein sollen, in eine weitere Runde. Hier können Sie die Statements der Parteien live mitverfolgen. Das Eingangsstatement war für 12.30 Uhr angekündigt.

Live-Stream zu den Sondierungsgesprächen: Erwartet werden Statements zu Beginn, zwischen 15:30 und 16:30 Uhr und am Ende des Sondierungstages.

Möglicher Streitpunkt: Asyl und Migration

Entgegen mancher Stimmen, wonach es für beide Parteien schwierig werden würde, sich in Fragen beim Thema Asyl und Migration anzunähern, gab sich Sobotka am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" optimistisch: Beide seien gegen illegale Migration, so Sobotka. Es stellen sich Fragen nach dem Umgang mit den Menschen, die hier sind und es brauche eine andere Politik gegenüber Afrika. "Da sehe ich keinen grundsätzlichen Dissens. Man wird Möglichkeiten finden müssen." Auch die Grünen würden sich an dem orientieren, was rechtsstaatlich möglich sei.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stellte sich den Fragen von Christian Nusser ("Heute") und Claudia Dannhauser (ORF). ORF

Sobotka bezeichnete die Klimafrage und den Kampf gegen die illegale Migration als "Fundamente" bei den Sondierungsgesprächen. Die Klima-Debatte sei wichtig, die Politik müsse sich mit Fragen der Energieversorgung, des Verkehrs und des Wohnbaus beschäftigen und es brauche einen europäischen Gleichklang, aber man solle auch nicht überdramatisieren. (APA, red, 3.11.2019)