Am Sonntag gehen die Sondierungsgespräche weiter. Foto: APA / HANS PUNZ

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht zwischen Türkisen und Grünen "keinen grundsätzlichen Dissens" in der Migrationsfrage und glaubt, dass sich die zwei hier finden könnten. Er zeigte sich in der ORF-Pressestunde am Sonntag aber sehr zugeknüpft bei Fragen zur Regierungsbildung.

Wie sich die inhaltlichen Differenzen überbrücken lassen, wird sich im Laufe der Verhandlungen zwischen den beiden Parteien zeigen.





Am Sonntag gehen die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und Grüne in eine weitere Runde. Hier können Sie die Statements der Parteien live mitverfolgen. Das Eingangsstatement wird für 12.30 Uhr erwartet. (APA, 3.11.2019)