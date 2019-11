"Game of Thrones" ist Geschichte, ab 20. Dezember kommt "The Witcher": Netflix hat den Starttermin der Fantasyserie bekannt gegeben und gleichzeitig einen Trailer veröffentlicht.

Der Trailer zeigt Henry Cavill in Action als Geralt von Rivia, die Hauptfigur von "The Witcher", die Monster in einer Welt namens Der Kontinent jagt. In der Fantasy-Serie tritt er gemeinsam mit einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin – gespielt von Anya Chalotra und Freya Allen – gegen interdimensionale Dämonen an.

Netflix gibt die Show für Weihnachtsunterhaltung frei: Alle acht Folgen werden am 20. Dezember zum Streamen abrufbar sein. Das riesige Ensemble der Show besteht weiters aus Jodhi May, Björn Haraldsson, Emma Appleton, MyAnna Buring, Lars Mikkelsen, Wilson Radjou-Pujalte und Anna Shaffer. Lauren Schmidt Hissrich entwickelte die Serienfassung.

"The Witcher" ist eine Fantasy-Serie von Romanen und Kurzgeschichten des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Sie wurden 2007 zu einem erfolgreichen Videospiel umgebaut. (red, 3.11.2019)