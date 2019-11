Diesen Sonntag sind wieder die Münsteraner "Tatort"-Kommissare Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) an der Reihe. Zum Inhalt: Hannes Wagner überlebt sein 40. Dienstjubiläum als Marktmeister des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Wochenmarktes nur kurz. Am Tag danach liegt er tot in seiner Wohnung.

Die Verdächtigen? Beinahe jeder der Marktbeschicker hatte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Eine Spur führt die Ermittler zu einer kleinen Lakritz-Manufaktur, zu Monika, Boernes erster Liebe und zu einem lange zurückliegenden Fall, der aus dem kleinen Karl-Friedrich schließlich den großen Boerne werden ließ. Folglich lautet der Titel dieser picksüßen Folge: "Lakritz".

