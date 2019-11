Serbe gewann in seinem 50. Masters-1000-Finale den 34. Titel auf diesem Level – Shapovalov erstmals in den Top 15

Der Djoker auch beim Küssen unter widrigen Bedingungen souverän. Foto: APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Paris – Novak Djokovic hat sich mit seinem fünften Turniersieg in dieser Saison für den Showdown in London eingeschlagen. Der Weltranglisten-Erste, der am Montag allerdings von Rafael Nadal abgelöst wird, setzte sich am Sonntag beim letzten Masters-1000-Turnier des Jahres in Paris gegen den ungesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3, 6:4 durch.

Djokovic darf sich damit über seinen 34. Titel auf der höchsten ATP-Ebene freuen, er bestritt schon sein 50. Endspiel auf 1000er-Level. Im Head-to-Head mit dem erst 20-jährigen Shapovalov stellte der zwölf Jahre ältere Serbe auf 4:0.

Der 16-fache Major-Sieger, der dieses Jahr bei den Australian Open und Wimbledon Grand-Slam-Triumphe feierte, hat sich in die Favoritenstellung für die in einer Woche beginnenden ATP Finals in London gehievt. Stockholm-Sieger Shapovalov, der im Halbfinale von der Absage des verletzten Rafael Nadal profitiert hat, wird am Montag erstmals in den Top 15 aufscheinen. (APA, 3.11.2019)